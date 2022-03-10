Зеленов: «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе Ваноли

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил о несогласии со штрафом главного тренера красно-белых Паоло Ваноли.

«Сегодня КДК РФС принял решение оштрафовать Паоло Ваноли «за опоздание на пресс-конференцию» — на основании рапорта делегата. Так как Ваноли определённо не опаздывал на пресс-конференцию, «Спартак» обратится в КДК с просьбой отменить решение о штрафе за это нарушение», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее Григорьянц сообщил, что Ваноли пришёл поздно на пресс-конференцию, возможное опоздание по регламенту — максимум 10 минут. Он оштрафован на 60 тыс. рублей. За выход за пределы технической зоны Ваноли второй раз — он оштрафован на 20 тыс.