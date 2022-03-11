В «ПСЖ» недовольны Неймаром и хотят избавиться от бразильца

После очередного еврокубкового фиаско руководство «Пари Сен-Жермен» намерено перестроить проект развития клуба. Одним из главных пунктов в новом векторе развития парижан может стать уход бразильского нападающего Неймара, информирует Sport.es.
Согласно сведениям источника, в «ПСЖ» недовольны Неймаром по нескольким причинам. Во-первых, игра бразильца не оправдывает ожиданий. Во-вторых, руководство парижан не одобряет праздный образ жизни форварда, который регулярно посещает какие-то вечеринки. В-третьих, одним из агентов Неймара является его отец, с которым не сложились отношения у боссов «ПСЖ». Эти три фактора подталкивают клуб к тому, чтобы избавиться от 30-летнего бразильца.
Напомним, несколькими днями ранее «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за этого поражения парижане выбыли из еврокубков нынешнего сезона, что возмутило руководство клуба.
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