В «ПСЖ» недовольны Неймаром и хотят избавиться от бразильца

После очередного еврокубкового фиаско руководство «Пари Сен-Жермен» намерено перестроить проект развития клуба. Одним из главных пунктов в новом векторе развития парижан может стать уход бразильского нападающего Неймара, информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, в «ПСЖ» недовольны Неймаром по нескольким причинам. Во-первых, игра бразильца не оправдывает ожиданий. Во-вторых, руководство парижан не одобряет праздный образ жизни форварда, который регулярно посещает какие-то вечеринки. В-третьих, одним из агентов Неймара является его отец, с которым не сложились отношения у боссов «ПСЖ». Эти три фактора подталкивают клуб к тому, чтобы избавиться от 30-летнего бразильца.

Напомним, несколькими днями ранее «ПСЖ» уступил мадридскому «Реалу» (1:3) в матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Из-за этого поражения парижане выбыли из еврокубков нынешнего сезона, что возмутило руководство клуба.