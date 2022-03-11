Экс-игрок «Спартака» Ващук эвакуировался с семьей из Гостомеля по гуманитарному коридору

Бывший футболист киевского «Динамо» и московского «Спартака» Владислав Ващук сообщил, что в четверг ему удалось выехать из украинского Гостомеля. Ранее экс-игрок рассказывал, что находился в подвале вместе со своей семьёй. На данный момент Ващук является вице-президентом Ассоциации пляжного футбола Украины.
«Вчера с детьми выехали по гуманитарному коридору из Гостомеля. Всё в порядке, приходим в себя. Спасибо всем, кто поддерживал. Всё буде добре. Мира нам всем», — написал Владислав Ващук в своём «инстаграме».
Напомним, 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский объявил о введении военного положения в стране. Это было сделано на фоне недавнего признания ДНР и ЛНР российским лидером Владимиром Путиным и начала специальной военной операции РФ на территории Украины.
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