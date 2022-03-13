Ваноли высказался о работе арбитра во время матча с «Краснодаром»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о работе арбитра Евгения Кукуляка во время матча 21-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром».

«Не привык обсуждать работу арбитра. Меня просто удивило, почему VAR не посмотрели. Не мне давать оценку. Мы должны просто идти дальше. А решения арбитров, тренеров и игроков всегда могут быть ошибочны», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч «Спартак» — «Краснодар» завершился победой «быков» со счётом 2:1. У «Краснодара» дубль оформил полузащитник Эдуард Сперцян, за «Спартак» отличился нападающий Квинси Промес.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).