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«Все ошибаются». Литвинов — о судействе в матче с «Краснодаром»

«Все ошибаются». Литвинов — о судействе в матче с «Краснодаром»
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Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов отказался критиковать судей после матча 21-го тура РПЛ с «Краснодаром». Встреча команд, проходившая в Москве, закончилась победой гостей со счётом 2:1. Арбитр отменил два гола в ворота «Краснодара», а также назначил по одному пенальти каждой из команд.

«Не реализовали свои моменты, поэтому так получилось. Судейство? Посмотрели… Может, где-то ошибся (судья. — Прим. «Чемпионата»), а может — нет. Все ошибаются», — передаёт слова Литвинова корреспондент «Чемпионата» Салават Муртазин.

«Краснодар» набрал 35 очков в 20 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Московский «Спартак» (26) — на 9-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Зенит» (44).

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