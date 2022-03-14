Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
«Рубин» — «Ростов». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:55 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

19-летний вратарь скончался после падения с балкона

19-летний вратарь скончался после падения с балкона
Комментарии

Вратарь молодёжной команды египетского «Аль-Ахли» Зиад Эхаб скончался в возрасте 19 лет, сообщает Kingfut.

По информации источника, утром 13 марта футболист упал с балкона. Травмы, полученные Эхабом, оказались смертельными. По словам директора молодёжной команды «Аль-Ахли» Халеда Бибо, в лице Эхаба клуб потерял замечательного человека и одного из самых талантливых молодых футболистов, известного своим мастерством. Египетский клуб выразил соболезнования семье и близким погибшего голкипера.

«Аль-Ахли» в 10 матчах набрал 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Египта сезона-2021/2022. Действующим чемпионом страны является «Замалек». Самым титулованным клубом является «Аль-Ахли» (42).

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022