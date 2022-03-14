19-летний вратарь скончался после падения с балкона

Вратарь молодёжной команды египетского «Аль-Ахли» Зиад Эхаб скончался в возрасте 19 лет, сообщает Kingfut.



По информации источника, утром 13 марта футболист упал с балкона. Травмы, полученные Эхабом, оказались смертельными. По словам директора молодёжной команды «Аль-Ахли» Халеда Бибо, в лице Эхаба клуб потерял замечательного человека и одного из самых талантливых молодых футболистов, известного своим мастерством. Египетский клуб выразил соболезнования семье и близким погибшего голкипера.



«Аль-Ахли» в 10 матчах набрал 28 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице чемпионата Египта сезона-2021/2022. Действующим чемпионом страны является «Замалек». Самым титулованным клубом является «Аль-Ахли» (42).