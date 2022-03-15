«Милан» не хочет продавать Леау в «ПСЖ» за € 70 млн

Миланский клуб не заинтересован в продаже нападающего Рафаэла Леау. Парижане обращались с предложением трансфера стоимостью около € 70 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.
Зарплата португальца в случае перехода могла составить € 6 млн за сезон. Сам он также не склонен к смене команды в ближайшее время.
Контракт 22-летнего нападающего с миланским клубом действует до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 35 млн.
В нынешнем сезоне Леау провел 31 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. В «Милан» он перешел из «Лилля» в 2019 году. Игрок является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Всего за «красно-черных» он провел 85 игр. Также он стал победителем юношеского чемпионата Европы среди команд до 17 лет и серебряным призером европейского первенства до 19 лет в составе молодежных сборных Португалии.
- 15 марта 2022
-
15:03
-
14:54
-
14:48
-
14:33
-
14:20
-
14:14
-
14:13
-
14:11
-
14:09
-
13:40
-
13:37
-
13:25
-
13:23
-
13:10
-
13:09
-
13:04
-
12:47
-
12:37
-
12:13
-
12:12
-
12:07
-
12:07
-
11:50
-
11:37
-
11:36
-
11:29
-
11:26
-
11:16
-
11:06
-
11:01
-
10:36
-
10:23
-
10:21
-
10:05
-
09:56