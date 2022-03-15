«Милан» не хочет продавать Леау в «ПСЖ» за € 70 млн

Миланский клуб не заинтересован в продаже нападающего Рафаэла Леау. Парижане обращались с предложением трансфера стоимостью около € 70 млн, сообщает La Gazzetta dello Sport.



Зарплата португальца в случае перехода могла составить € 6 млн за сезон. Сам он также не склонен к смене команды в ближайшее время.



Контракт 22-летнего нападающего с миланским клубом действует до 30 июня 2024 года. Трансферная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, составляет € 35 млн.



В нынешнем сезоне Леау провел 31 матч за «Милан» во всех турнирах, в которых забил 11 голов и отдал 6 голевых передач. В «Милан» он перешел из «Лилля» в 2019 году. Игрок является воспитанником лиссабонского «Спортинга». Всего за «красно-черных» он провел 85 игр. Также он стал победителем юношеского чемпионата Европы среди команд до 17 лет и серебряным призером европейского первенства до 19 лет в составе молодежных сборных Португалии.

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