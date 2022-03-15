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Колосков — о решении CAS: верю, что российские клубы будут в еврокубках в следующем сезоне

Колосков — о решении CAS: верю, что российские клубы будут в еврокубках в следующем сезоне
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Почётный президент РФС Вячеслав Колосков поделился мнением о решении CAS оставить в силе запрет УЕФА на участие российских команд в международных турнирах под эгидой организации.

«Верю в то, что в следующем сезоне наши клубы будут в еврокубках. Шансов практически нет никаких, но всем остальным тоже нужно верить. Ничего другого нам не остаётся.

Решение ФИФА и УЕФА — чисто политическое, сделанное под давлением. Отклонение апелляции по российским клубам ожидаемое. Я 30 лет находится в международном футболе и знаю, что CAS не пойдёт против аргументов ФИФА и УЕФА», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, промежуточное решение CAS не распространяется на чемпионат мира.

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