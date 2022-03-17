«Лилль» — «Челси»: Сесар Аспиликуэта вывел гостей вперёд

Сегодня, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Лилль» — «Челси». Игра идёт на стадионе «Пьер-Моруа» в Вильнёв-д'Аске (Франция).
Сесар Аспиликуэта вывел гостей вперёд. Аспиликуэта опередил Уэа в борьбе за мяч и в касание вогнал игровой снаряд в девятку. Мэйсон Маунт совершил прострел в штрафную, и испанец удачно завершил своё подключение в атаку.
Первая встреча команд завершилась со счётом 2:0 в пользу лондонцев.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Лилль» — «Челси».
В своём квартете «Лилль» набрал 11 очков и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов с первого места в группе G. «Челси» набрал 13 очков и завершил групповой этап на втором месте в турнирной таблице группы H.
- 17 марта 2022
-
00:54
-
00:52
-
00:49
-
00:43
-
00:37
-
00:34
-
00:31
-
00:31
-
00:22
-
00:07
- 16 марта 2022
-
23:53
-
23:50
-
23:49
-
23:44
-
23:42
-
23:36
-
22:58
-
22:52
-
22:46
-
22:44
-
22:15
-
22:08
-
22:02
-
21:55
-
21:49
-
21:36
-
21:21
-
21:01
-
20:59
-
20:52
-
20:35
-
20:22
-
20:17
-
20:08
-
20:00