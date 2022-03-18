Радимов: «Спартаку» надо не на судейство пенять, а на передачи Айртона поперёк поля

Главный тренер «Зенита-2» Владислав Радимов поделился мнением о критике судейства со стороны «Рубина» и «Спартака».



«Что касается Слуцкого, то такое с ним не в первый раз. Но тут надо понимать профессию тренера. Я, например, сам тренирую и осознаю, что всем словам по горячим следам, что называется, надо делать скидку.

А по поводу «Спартака»… Команда играла против «Краснодара», у которого уехали все легионеры, вышли свои молодые воспитанники. И красно-белые должны с запасом играть против такого соперника. А «Спартак» не может справиться. Я согласен, что пенальти этого не было, но даже ничья была бы не в пользу красно-белых. «Спартак» всегда пропагандировал прессинг и так далее, а на деле выходит против «Краснодара» и отдаёт мяч сопернику… Ну не должна так играть такая команда! Я всегда говорил, что сильный «Спартак» должен составлять реальную конкуренцию «Зениту» в чемпионате, без этого скучно. А на данный момент москвичи занимают девятое место, и это их проблема. «Спартаку» надо это исправлять.

По тем матчам, что я видел – ну не «Спартак» это, который должен быть. И Зарема опять обращает внимание и говорит о судействе, а надо обращать внимание на то, что Айртон отдает поперёк поля, после чего возникает эпизод с пенальти. Так что это в любом случае проблема «Спартака» — в том числе и тренера, разрешающего отдавать такие передачи, после которых забивают голы — а не судейского корпуса. А был там пенальти или нет – уже другой вопрос», — цитирует Радимова «РБ-Спорт».