Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин расстался с моделью Викторией Одинцовой. Такой вывод можно сделать по социальным сетям девушки.
Слухи о романе Кокорина и Одинцовой появились в конце декабря. Позже девушка публиковала совместные фотографии с футболистом из бассейна и писала посты о том, как она счастлива.
На данный момент все совместные публикации Вики с Александром удалены, а в «сториз» своего «инстаграма» девушка заявила, что одинока. Кроме того, она написала, что в личной жизни ей было бы легче, если бы она была менее популярной – у Одинцовой 5 миллионов подписчиков в «Инстаграме». А в своём телеграм-канале девушка разместила цитату: «Худшее, что может сделать человек – погасить свет внутри другого человека».
Напомним, с прошлой девушкой, Дарьей Валитовой, Кокорин расстался в конце 2021 года. Они находились в отношениях с 2014 года. В 2017-м у пары родился сын.
Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.
- 20 марта 2022
-
14:09
-
14:03
-
13:50
-
13:39
-
13:30
-
13:28
-
13:05
-
13:03
-
13:03
-
12:32
-
12:16
-
12:11
-
11:52
-
11:44
-
11:32
-
11:30
-
11:05
-
11:00
-
10:50
-
10:45
-
10:16
-
10:09
-
09:55
-
09:46
-
09:30
-
09:27
-
09:23
-
08:22
-
08:03
-
04:27
-
04:12
-
03:56
-
03:54
-
02:14
-
01:21