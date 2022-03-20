Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин расстался с моделью Викторией Одинцовой. Такой вывод можно сделать по социальным сетям девушки.

Слухи о романе Кокорина и Одинцовой появились в конце декабря. Позже девушка публиковала совместные фотографии с футболистом из бассейна и писала посты о том, как она счастлива.

На данный момент все совместные публикации Вики с Александром удалены, а в «сториз» своего «инстаграма» девушка заявила, что одинока. Кроме того, она написала, что в личной жизни ей было бы легче, если бы она была менее популярной – у Одинцовой 5 миллионов подписчиков в «Инстаграме». А в своём телеграм-канале девушка разместила цитату: «Худшее, что может сделать человек – погасить свет внутри другого человека».

Напомним, с прошлой девушкой, Дарьей Валитовой, Кокорин расстался в конце 2021 года. Они находились в отношениях с 2014 года. В 2017-м у пары родился сын.

Кокорин выступает за «Фиорентину» с января 2021 года. Действующее соглашение российского нападающего с «Фиорентиной» рассчитано до 2024 года.