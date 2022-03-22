«Публичная критика с переходом на личности неприемлема». Глава РПЛ заступился за арбитров

Президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц рассказал о ряде вопросов, которые обсуждались на общем собрании клубов.
«Предложений по объединению с другими чемпионатами не было.
Назначение Команцева в судейский комитет — вопрос времени. Придётся полностью перестраивать систему после отъезда Перейры. Пройдут сборы судей. Надеюсь, что Николай Иванов начнёт рестарт многих процессов, главным я по-прежнему считаю себя. Я не собираюсь устраняться от этой реформы. Поэтому ищу альтернативы в ЭСК.
Все, кто сейчас судит, это честные люди. Нет никаких сомнений. Вопрос их подготовки и изменения трактовок. Это не их вина и беда. Стабильность очень важна.
Я понимаю все недовольства судейством, но есть ЭСК, после их решений никто уже не возмущается. Этот институт должен быть сохранён. Эмоции, как у Заремы и Слуцкого, нужны футболу. Без них его не существует. Но публичная критика с переходом на личности неприемлема.
Речь идёт не совсем о расширении лиги, потому что мы не знаем, сколько клубов будет играть. Мы должны знать, что клубы ФНЛ будут иметь шанс играть в РПЛ. Мы должны посмотреть, как закончится чемпионат. Сколько клубов будет играть в следующем сезоне — это открытый вопрос, который не привязан к количеству 16 клубов, 18 клубов. Это не главное. Речь о другом», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
- 22 марта 2022
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