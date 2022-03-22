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Осинькин: Зиньковский для «Крыльев Советов» старожил и очень опытный игрок

Осинькин: Зиньковский для «Крыльев Советов» старожил и очень опытный игрок
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Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о полузащитнике самарской команды Антоне Зиньковском.

«Не хотел бы спорить, каким воспринимается футболист: молодым или немолодым. Антон не из тех, кто сразу прошёл через основу своего клуба и попал в сборную: он не так давно регулярно играет на высоком уровне, так как до этого сезона провёл в РПЛ лишь полгода, когда только перешёл в «Крылья» из «Чертаново». Потом у него, как и у всей команды, был удачный сезон в ФНЛ, и в реалиях той лиги он становился лидером нашей команды. Однако не стоит сравнивать два этих уровня. Тот год в ФНЛ готовил Антона к полноценному сезону в РПЛ.

И прямо сейчас он не останавливается в развитии, постоянно растёт и, надеюсь, будет расти дальше. У него очень профессиональное отношение к делу – и это самое главное. Антон для нашей команды вообще старожил и очень опытный игрок», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.

«Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского? «Не закат карьеры, но чувствую себя ветераном». Мы точно не перехвалили Зиньковского?
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