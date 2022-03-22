Осинькин: Зиньковский для «Крыльев Советов» старожил и очень опытный игрок

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин поделился мнением о полузащитнике самарской команды Антоне Зиньковском.
«Не хотел бы спорить, каким воспринимается футболист: молодым или немолодым. Антон не из тех, кто сразу прошёл через основу своего клуба и попал в сборную: он не так давно регулярно играет на высоком уровне, так как до этого сезона провёл в РПЛ лишь полгода, когда только перешёл в «Крылья» из «Чертаново». Потом у него, как и у всей команды, был удачный сезон в ФНЛ, и в реалиях той лиги он становился лидером нашей команды. Однако не стоит сравнивать два этих уровня. Тот год в ФНЛ готовил Антона к полноценному сезону в РПЛ.
И прямо сейчас он не останавливается в развитии, постоянно растёт и, надеюсь, будет расти дальше. У него очень профессиональное отношение к делу – и это самое главное. Антон для нашей команды вообще старожил и очень опытный игрок», — сказал Осинькин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Евгением Марковым.
- 22 марта 2022
-
17:55
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51
-
15:50
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:34
-
15:32
-
15:27
-
15:23
-
15:20