Хасимото может покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают информацию.



Вингер может покинуть дончан в ближайшее время. Контракт Хасимото с клубом действует до 2024 года. В текущем сезоне японец провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.

28-летний Хасимото сыграл в составе «Токио», за который выступал ранее, в 164 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Помимо этого, Кэнто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии.

Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.