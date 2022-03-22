Хасимото может покинуть «Ростов»

Полузащитник «Ростова» Кэнто Хасимото может покинуть команду в ближайшее время. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров». Источники «Чемпионата» подтверждают информацию.
Вингер может покинуть дончан в ближайшее время. Контракт Хасимото с клубом действует до 2024 года. В текущем сезоне японец провел 10 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 2 голевые передачи.
28-летний Хасимото сыграл в составе «Токио», за который выступал ранее, в 164 матчах, в которых забил 17 голов и отдал 6 голевых передач. Помимо этого, Кэнто является футболистом сборной Японии, в составе которой 26 марта 2019 года дебютировал в товарищеском матче со сборной Боливии.
Ранее ФИФА разрешила иностранным футболистам приостанавливать действие контрактов с российскими клубами. При этом легионеры могут заключить соглашение с иностранными клубами без каких-либо санкций. Речь идёт о краткосрочных контрактах до конца нынешнего сезона.
- 22 марта 2022
-
19:22
-
19:15
-
19:00
-
18:52
-
18:45
-
18:41
-
18:25
-
18:25
-
18:08
-
17:55
-
17:53
-
17:44
-
17:41
-
17:26
-
17:20
-
17:19
-
17:03
-
16:59
-
16:56
-
16:54
-
16:48
-
16:38
-
16:35
-
16:33
-
16:29
-
16:22
-
16:20
-
16:16
-
16:12
-
16:11
-
15:59
-
15:58
-
15:56
-
15:52
-
15:51