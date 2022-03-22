Инфантино: мир объединится на чемпионате мира в Катаре и отпразднует мирное событие

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поделился ожиданиями от проведения грядущего чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Волонтёры – это сердце любого мундиаля. В первую очередь человек, прибывший в Катар, видит именно его лицо. Добровольцы показывают всему миру, что Катар, регион Персидского залива и весь арабский мир могут предоставить вам чудесные ощущения в конце этого года. Мир объединится в Катаре и отпразднует мирное, прекрасное и незабываемое событие», – цитирует итальянца пресс-служба организации.

Чемпионат мира в Катаре должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Он станет первым мундиалем, который состоится не в мае, июне или июле, а в осеннее и зимнее время.