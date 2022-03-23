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Вячеслав Колосков получил значок почётного президента РФС

Вячеслав Колосков получил значок почётного президента РФС
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Исполком Российского футбольного союза начался с того, что президент РФС Александр Дюков вручил Вячеславу Колоскову значок почётного президента Союза и соответствующую грамоту, сообщает пресс-служба организации. Вячеслав Иванович был первым президентом Российского футбольного союза. Он возглавлял РФС с 1992 по 2005 год, после чего стал почётным президентом организации.

Напомним, сегодня, 23 марта, проходит заседание исполкома РФС. Ранее «Чемпионат» сообщал, что с сезона-2022/2023 в лиге с большой долей вероятности будет 18 команд. Этот вопрос обсуждался на последнем собрании Российской Премьер-Лиги.

Если комитет организации утвердит изменения, то по итогам сезона-2021/2022 из РПЛ не вылетит ни одна команда. На данный момент, согласно регламенту, из РПЛ в ФНЛ вылетают две команды, занявшие последние места. Клубы, расположившиеся на 13-м и 14-м местах, попадают в стыковые матчи.

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