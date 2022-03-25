Уткин — о проигрыше Италии: ну вот вам и весь Манчини

Российский блогер и журналист Василий Уткин отреагировал на поражение сборной Италии в матче стыкового турнира ЧМ-2022 с Северной Македонией (0:1).
«Ну вот вам и весь Манчини, ребята. Уж извините, что в такую минуту. Сочувствую. Но переоценка личности — огромная проблема на следующем шаге. Македонцам респект!» — написал Уткин в своём телеграм-канале.
Сегодня, 25 марта, состоялся полуфинальный матч в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года между сборными Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев.
Сборная Италии пропустит второй чемпионат мира подряд. В 2018 году итальянцы не принимали участия в чемпионате мира в России, а теперь пропустят мундиаль в Катаре.
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