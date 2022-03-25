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Карло Анчелотти может стать главным тренером сборной Италии

Карло Анчелотти может стать главным тренером сборной Италии
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Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти может возглавить сборную Италии, сообщает La Gazzetta dello Sport. По информации источника, 62-летний специалист является одним из кандидатов на замену Роберто Манчини.

Ранее стало известно, что в случае ухода главного тренера сборной Италии Роберто Манчини на этот пост также может быть назначен Фабио Каннаваро. Возможен вариант, при котором он будет тренировать в тандеме с Марчелло Липпи.

25 марта состоялся полуфинальный стыковой матч отбора на чемпионат мира – 2022, в котором встретились сборные Италии и Северной Македонии. Противостояние завершилось со счётом 1:0 в пользу македонцев. Таким образом, итальянцы впервые в своей истории пропускают второй мундиаль подряд. Северная Македония в финале отбора встретится с Португалией.

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