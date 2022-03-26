Гаврилов: если Мозес уйдёт, «Спартак» может опуститься ещё ниже в турнирной таблице

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию об интересе английского «Бёрнли» к полузащитнику российской команды Виктору Мозесу.
«Конечно, «Спартак» может опуститься ещё ниже в турнирной таблице после ухода Мозеса. Они и с ним могут. Зависит от того, сколько раз проиграют. Кто даст гарантию, что Мозес будет играть так же хорошо, если его не отпустят? Может быть, они найдут ему замену. Не смогут — значит, ещё одна позиция ослабится», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Ранее сообщалось, что «Бёрнли» хотел заключить с нигерийским футболистом контракт до конца сезона, но сделку отклонила английская Премьер-лига.
31-летний Мозес в нынешнем сезоне в 26 матчах забил два гола и отдал четыре голевые передачи.
- 26 марта 2022
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