Гаврилов: если Мозес уйдёт, «Спартак» может опуститься ещё ниже в турнирной таблице

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал информацию об интересе английского «Бёрнли» к полузащитнику российской команды Виктору Мозесу.



«Конечно, «Спартак» может опуститься ещё ниже в турнирной таблице после ухода Мозеса. Они и с ним могут. Зависит от того, сколько раз проиграют. Кто даст гарантию, что Мозес будет играть так же хорошо, если его не отпустят? Может быть, они найдут ему замену. Не смогут — значит, ещё одна позиция ослабится», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Ранее сообщалось, что «Бёрнли» хотел заключить с нигерийским футболистом контракт до конца сезона, но сделку отклонила английская Премьер-лига.

31-летний Мозес в нынешнем сезоне в 26 матчах забил два гола и отдал четыре голевые передачи.