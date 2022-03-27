Ибрагимович: «Золотой мяч» политизирован. Если говоришь, что хочешь, не получишь этот приз

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением о «Золотом мяче».



«Такие награды политизированы. В качестве победителя им нужен мистер совершенство. Если ты говоришь, что хочешь, ты не получишь такую награду. Для меня это ничего не меняет. Это не делает меня лучше или хуже», — приводит слова Ибрагимовича Bild.



Напомним, в ноябре прошлого года нападающий «ПСЖ» Лионель Месси стал обладателем «Золотого мяча». Этот приз стал для аргентинского футболиста седьмым в карьере. Стоит отметить, что в активе у ближайшего преследователя Месси по количеству «Золотых мячей» — португальского форварда «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду — 5 наград. В 2020 году «Золотой мяч» не вручался из-за пандемии коронавируса.

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