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Новичок «Спартака» Чернов поделился первыми впечатлениями от тренера Паоло Ваноли

Новичок «Спартака» Чернов поделился первыми впечатлениями от тренера Паоло Ваноли
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Новичок «Спартака» Никита Чернов поделился первыми впечатлениями от работы с главным тренером красно-белых Паоло Ваноли, который возглавил команду минувшей зимой.

«Какие первые впечатления от Паоло Ваноли? Подача — импульсивная, как у всех итальянцев. Не кричит, но общается с игроками крайне эмоционально, так что игроки слушают его очень внимательно. Я бы даже сказал, заворожённо. И когда это настроение переносится на победные игры, ты понимаешь: «Вся эта экспрессия не зря».

С кем из «Спартака» общался перед трансфером? Один из первых, с кем я связался — Ребров. Артём сразу меня поддержал, сказал обращаться по любому поводу: «Если что, помогу. Пиши и звони в любое время, всё уладим». И до сих пор предлагает помощь, на тренировках и перед матчами подбадривает. Артёма также всегда слышно и в раздевалке, и на скамейке. Там во время игр они с Ещенко ведут себя так, будто всё ещё игроки. Андрей и в занятиях полноценно участвует», — приводит слова Чернова Sport24.

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