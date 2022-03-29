Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров рассказал о различиях со своим братом Кириллом.
«Сходство – это добиваться результата. Идти напролом, выигрывать конкуренцию. А различие, наверное, — Кирилл более прямой, жёсткий. Я больше коммуникабельный, чуть-чуть помягче. Он более прямолинейный, может прямо говорить. Я люблю больше рассуждать и смотреть на конфликт не только со своей стороны, но и со стороны конфликтующего. У Кирилла это качество не так сильно развито.
Одна тема, по которой мы постоянно спорим, – это футбол. Сейчас он занимает должность спортивного директора. Если раньше разбирали какие-то игровые эпизоды, то сейчас чаще говорим о менеджменте. Базовое понимание футбола у нас одинаковое. Способы решение вопросов — разные», — сказал Комбаров в видео на YouTube-канале «Ответь по-братски».
- 29 марта 2022
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