Президент ФИФА: пожалуйста, остановите все конфликты. Ради наших детей, нашего будущего

Президент ФИФА Джанни Инфантино во время своего выступления на 72-м конгрессе организации призвал к миру.
«Последний чемпионат Европы, организацией которого я занимался с УЕФА, проходил на Украине и в Польше. Последний чемпионат мира — в России, в 2018 году, и это было великолепно. Но всё это не решило проблемы в мире и даже проблемы в регионе.
Обращаюсь ко всем государствам в мире: пожалуйста, остановите все конфликты! Ради наших детей, ради нашего будущего! Пожалуйста, объединитесь! Футбол должен помогать в этом», — сказал Инфантино.
Напомним, ранее стало известно, что Россию не исключили из ФИФА на 72-м конгрессе. При этом приостановлено членство трёх других государств — Пакистана, Зимбабве и Кении.
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