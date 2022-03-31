В «Спартаке» отреагировали на информацию, что клуб может отказаться от легионеров

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов прокомментировал информацию, что клуб может отказаться от легионеров в следующем сезоне. Ранее о такой возможности сообщал Sport24.



«Мы не комментируем чью-то аналитику, выдаваемую за инсайды», — сказал Зеленов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Ранее появилась информация, согласно которой Айртон близок к переходу в бразильский клуб «Фламенго» на правах аренды. Айртон выступает за «Спартак» с 2019 года. В нынешнем сезоне бразильский футболист принял участие в 21 матче Российской Премьер-Лиги и забил 1 гол.



Также английская Премьер-лига запретила осуществлять переход полузащитника «Спартака» Виктора Мозеса в «Бёрнли». Английская команда пыталась воспользоваться возможностью приостановить контракт с российским клубом.

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