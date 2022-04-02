Ваноли прокомментировал погодные условия в Москве перед матчем с «Локомотивом»

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал ситуацию с погодой в Москве в преддверии матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» на «РЖД Арене».
«Такие условия влияют на матч. Мы должны посмотреть, что с полем, что с погодой. Разумеется, это будет сильно влиять и во время матча. У них сильное нападение, нам нужно будет думать об этом. Результативный матч? Надеюсь, что голы забьём мы», — рассказал Ваноли в эфире телеканала «Матч Премьер».
Ранее в Российском футбольном союзе (РФС) заявили, что на матче не будет офсайдных линий VAR.
Это связано с тем, что службам стадиона из-за сложных погодных условий в заранее обозначенное время не удалось нанести разметку на поле, что сделало невозможным проведение процедуры калибровки офсайдных линий. В связи с этим не будет использования технологии определения офсайда в данном матче.
Ранее «Чемпионат» сообщал, что московское дерби не будет перенесено из-за снегопада.
- 2 апреля 2022
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