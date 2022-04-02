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«Локомотив» — «Спартак». Платная прямая трансляция
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19:30 Мск
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Наиль Умяров: надеюсь, что вернусь к следующей игре «Спартака»

Наиль Умяров: надеюсь, что вернусь к следующей игре «Спартака»
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Полузащитник «Спартака» Наиль Умяров, пропускающий матч 23-го тура чемпионата России с «Локомотивом», надеется восстановиться к следующему матчу красно-белых.

«Надеюсь, что скоро вернусь — к следующей игре», — передаёт слова Умярова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Ранее пресс-служба «Спартака» сообщила, что полузащитник пропускает московское дерби из-за дискомфорта после полученного повреждения.

В следующем туре «Спартак» дома сыграет с тульским «Арсеналом» 10 апреля.

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Карасёвым из Москвы. Помогать ему будут ассистенты Игорь Демешко (Химки) и Максим Гаврилин (Владимир). Резервный рефери — Антон Фролов (Москва).

«Локомотив» набрал 34 очка в 21 встрече и занимает 6-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (27) — на 10-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (48).

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