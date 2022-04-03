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В Испании сообщили, что Левандовски дал согласие на переход в «Барселону»

В Испании сообщили, что Левандовски дал согласие на переход в «Барселону»
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Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски может продолжить карьеру в чемпионате Испании. 33-летний поляк дал согласие на переход в каталонскую «Барселону», информирует Sport.es.

Согласно сведениям источника, отношения Левандовского с руководством «Баварии» ухудшились из-за того, что мюнхенский клуб предложил Роберту продлить контракт всего на год. Действующее соглашение сторон истекает летом 2023 года.

Напомним, Левандовски выступает в составе «Баварии» с 2014 года, куда перешёл из дортмундской «Боруссии». Согласно данным интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

В нынешнем сезоне польский футболист принял участие в 27 матчах немецкой Бундеслиги, забил 31 гол и отдал 1 результативную передачу. С 2008 года Левандовски вызывается в национальную команду Польши.

Ранее интерес к Левандовскому также приписывали «Челси» и «Пари Сен-Жермен».

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