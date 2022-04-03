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Тихонов: дерби «Локомотив» — «Спартак» нужно было перенести из-за снегопада

Тихонов: дерби «Локомотив» — «Спартак» нужно было перенести из-за снегопада
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Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов поделился мнением о проведении матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1) в снегопад.

«Когда команды приехали на стадион и увидели поле, то, наверное, матч не нужно было проводить. Можно было сыграть 3, 4, 5 или 6 апреля. Спокойно можно было перенести матч, тогда не было бы никаких проблем.

Решили играть. В первом тайме команды показывали неплохой футбол, во втором тайме уже совсем хорошо всё стало. «Спартак» и «Локомотив» были в равных условиях. У красно-белых были моменты, но они не воспользовались своим шансом, а «Локомотив» смог. Игра была до гола», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.

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