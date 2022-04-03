Тихонов — о «Спартаке»: когда создаёшь за игру два момента, валить на что-то бессмысленно

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги с «Локомотивом» (0:1).
«Для Ваноли было важно хорошо стартовать. После победы над «Динамо» «Спартак» был обязан обыгрывать «Краснодар». После этого пошли неудачи и судейские ошибки — с «Краснодаром» они были, против «Локомотива» не удалили Бека-Бека, с «Нижним Новгородом» Гоцука, но валить всё на это — неправильно. Надо улучшать свою игру. Когда ты создаёшь за игру один-два момента, то пенять и валить на другие факторы бессмысленно», — сказал Тихонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
«Локомотив» набрал 37 очков в 22 встречах и занимает 5-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Спартак» (28) — на 10-м месте.
- 3 апреля 2022
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