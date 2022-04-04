Магнуссон: надеюсь, останусь в ЦСКА. У меня есть мотивация выступать в России
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Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон заявил о желании остаться в армейской команде на следующий сезон и прокомментировал ничейный результат матча 23-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с «Уралом» (2:2).
«Урал» — слабая команда. Но они были очень хороши в защите, и мы провели не самый уверенный первый тайм. Конечно, ЦСКА разочарован ничьей, однако мы должны сделать правильные выводы.
У меня была и будет оставаться мотивация выступать в России. Мне очень нравится играть здесь. Останусь ли я в ЦСКА на следующий сезон? Надеюсь, да», — приводит слова Магнуссона «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что Хёрдур Магнуссон может покинуть стан московского ЦСКА.
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