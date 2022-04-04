Шалимов: Быстров сказал, что готов заменить всех судей на VAR

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов прокомментировал высказывания Владимира Быстрова о судействе в матче «Урала» с ЦСКА в 23-м туре Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Встреча завершилась со счётом 2:2.
«Он прислал мне гневное сообщение по арбитрам. Володя призвал принять жёсткие меры, и если не останется арбитров, он сам готов всех заменить на VAR.
Я, кстати, согласен с Быстровым в таком подходе. Потому что судья на VAR — это другая профессия, потому что судьи смотрели футбол с поля, а теперь с многочисленными повторами они путают коллег в поле. Как пример — наш матч с «Краснодаром», где судья был рядом, всё видел в динамике, его никто не закрывал, а потом позвали на VAR и запутали — поставили очень странный пенальти. Люди, которые смотрят много футбола по телевизору, чётче видят эти моменты — и чаще они понимают момент лучше, чем судьи. Для арбитров VAR — это путаница, просто разное восприятие момента. И если VAR у нас навсегда, то и людей надо готовить именно под эту технологию», — цитирует Шалимова «РБ Спорт».
- 4 апреля 2022
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