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Тирни перенесёт операцию и пропустит остаток сезона

Тирни перенесёт операцию и пропустит остаток сезона
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни не появится на поле в текущем сезоне. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, футболист, получивший повреждение во время сборов национальной команды Шотландии, перенесёт операцию и не поможет «канонирам» до конца сезона. В текущем сезоне АПЛ 24-летний игрок провёл 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

4 апреля в матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.

«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.

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