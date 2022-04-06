Тирни перенесёт операцию и пропустит остаток сезона
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Защитник «Арсенала» Киран Тирни не появится на поле в текущем сезоне. Об этом сообщает The Athletic.
По информации источника, футболист, получивший повреждение во время сборов национальной команды Шотландии, перенесёт операцию и не поможет «канонирам» до конца сезона. В текущем сезоне АПЛ 24-летний игрок провёл 22 матча, в которых забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.
4 апреля в матче 31-го тура английской Премьер-лиги на стадионе «Селхерст Парк» в Лондоне «Кристал Пэлас» встречался с «Арсеналом». Встреча закончилась победой хозяев с разгромным счётом 3:0.
«Арсенал», в 29 встречах набравший 54 очка, идёт на пятой позиции. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» с 73 очками в 30 встречах.
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