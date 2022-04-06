Гвардиола — о заменах «Ман Сити» в матче с «Атлетико»: в этот раз тренер проявил смекалку

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал результат первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов с «Атлетико» (1:0).



«Я очень доволен командой. Мы играли против топ-клуба, и это невероятно сложно, но мы добились хорошего результата. У «Манчестер Сити» были шансы забить второй и третий голы.



Парни отлично играли. Жезус и Фоден привнесли в игру команды свою особую энергию, а Грилиш в очередной раз показал, что умеет держать мяч. Да, в этот раз тренер проявил свою смекалку. Когда мы делаем замены, это значит, что мы думаем, что игрок может добавить что-то положительное в командные действия. Иногда это работает, иногда — нет.



Нелегко играть в этом турнире с командой, обладающей большим опытом. Мы отправимся в Мадрид, чтобы забивать голы и снова попытаться одержать победу», — приводит слова Гвардиолы BT Sport.