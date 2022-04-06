Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч 1/4 финала Лиги Европы с «РБ Лейпциг»
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«Аталанта» опубликовала заявку команды на первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 с «РБ Лейпциг». В список итальянской команды попал российский полузащитник Алексей Миранчук.
Заявка «Аталанты»: Спортьелло, Росси, Муссо, Паломино, Пеццелла, Демирал, Хатебур, Скальвини, Читтадини, Дзаппакоста, Копмейнерс, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Бога, Михэйлэ, Сапата.
Первый матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022 «РБ Лейпциг» — «Аталанта» состоится завтра, 7 апреля, на стадионе «Ред Булл-Арена — Центральштадион» в Лейпциге (Германия). Начало встречи — в 19:45 мск. Ответная игра пройдёт 14 апреля на стадионе «Джевисс (Атлети Адзерри)» в Бергамо (Италия).
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