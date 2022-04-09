«Севилья» вырвала победу у «Гранады» на 93-й минуте

Сегодня, 8 апреля, состоялся матч 22-го тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Гранадой», игра завершилась со счётом 4:2 в пользу севильцев.
На 23-й минуте Дарвин Мачис открыл счёт в матче. Спустя девять минут Диего Карлос восстановил равенство на табло. Во втором тайме Лукас Окампос вывел севильцев вперёд, затем Виктор Диас повторно восстановил равенство в игре, однако на 93-й минуте Рафаэль Мир вырвал победу у «Гранады», а спустя шесть минут Алехандро Гомес увеличил преимущество — 4:2.
«Севилья» поднялась на второе место в турнире. Команда Хулена Лопетеги набрала 60 очков в 31 игре чемпионата. «Гранада» занимает 16-е место. Подопечные Роберта Морено Гонсалеса набрали 29 очков. «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 57 очков. Лидером соревнований является мадридский «Реал» (69). Действующий чемпион Испании — «Атлетико». Сейчас команда Диего Симеоне замыкает четвёрку лучших команд страны.
В прошлом турнире севильцы минимально проиграли каталонцам. «Чемпионат» провёл текстовую трансляцию игры.
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