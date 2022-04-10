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Паоло Ваноли объяснил решение выпустить Соболева и Николсона на игру с «Арсеналом»

Паоло Ваноли объяснил решение выпустить Соболева и Николсона на игру с «Арсеналом»
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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли прокомментировал решение выпустить двух нападающих — Александра Соболева и Шамара Николсона — на игру с «Арсеналом».

«Мне как тренеру всегда нравилось играть с двумя нападающими. Сейчас у меня есть такая возможность. На мой взгляд, у нас есть форварды, которые могут играть вместе», — сказал Ваноли в эфире «Матч Премьер».

«Спартак» набрал 27 очков в 23 встречах и занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Тульский «Арсенал» (21) — на последнем, 16-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является санкт-петербургский «Зенит» (52). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Арсенал».

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