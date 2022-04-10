Мбаппе намерен перейти в «Реал», несмотря на новые предложения от «ПСЖ»

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Килиан Мбаппе приоритетным вариантом развития карьеры видит «Реал», несмотря на новое предложение парижан по контракту. Об этом сообщает Marca.
По информации источника, Килиан давно решил перейти в стан мадридцев, однако пожелал объявить о своём выборе в конце сезона. Позиция Мбаппе не меняется, несмотря на постоянные предложения парижан по контракту. Руководители «Реала» спокойны в сложившейся ситуации.
Ранее сообщалось, что в руководстве парижского клуба уверены: приход Зинедина Зидана может убедить остаться и одну из главных звёзд клуба – 23-летнего нападающего Килиана Мбаппе, чей контракт истекает уже ближайшим летом.
В нынешнем сезоне Мбаппе забил 17 голов и отдал 13 результативных передач в 27 матчах за французский «ПСЖ» в чемпионате страны.
- 10 апреля 2022
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