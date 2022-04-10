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Мостовой: в последнее время судьи были против «Спартака», но в матче с «Арсеналом» помогли

Мостовой: в последнее время судьи были против «Спартака», но в матче с «Арсеналом» помогли
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Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу команды над тульским «Арсеналом» (3:0) в матче 24-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Первый тайм был с преимуществом «Спартака». Гол, который не засчитали в ворота красно-белых, был чистым. Должны были засчитывать, но это не помогло бы «Арсеналу». В последнее время судьи были против «Спартака», но в матче с «Арсеналом» помогли. Но москвичи и так были намного лучше Тулы.

Как «Спартак» находился на своём месте в таблице, так и будет там находиться. Поднимется на две-три строчки, если ещё выиграет. Важен кубок! ЦСКА, оказывается, можно и обыгрывать», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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