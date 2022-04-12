Фанаты «Манчестер Юнайтед» устроят акцию протеста против Глейзеров на игре с «Норвичем»

Болельщики «Манчестер Юнайтед» проведут акцию протеста перед игрой с «Норвичем». Об этом сообщает The Guardian.
«Ничего не поменяется, пока мы не обезглавим змею. В клубе происходит неразбериха, поэтому мы должны действовать. Это не повторение перформанса в игре с «Ливерпулем» – тот случай был единственным. Наша акция положит начало целому ряду протестов против владельцев клуба, которые изгаляются над ним.
Мы знаем, какие вызовы стоят перед нами, и мы не будем отступать от этих целей. Приносите шарфы, флаги, петарды и прочую атрибутику. Вы нужны нам, а мы нужны вам. Нужно отложить в сторону все разногласия. Некоторые вещи стоят того, чтобы за них бороться», – сказано в заявлении фанатов.
Матч между манкунианцами и «канарейками» запланирован на 16 апреля.
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