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Почётный президент РФС заявил, что у «Зенита» нет никакого доминирования в России

Почётный президент РФС заявил, что у «Зенита» нет никакого доминирования в России
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Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).

«О каком доминировании можно говорить, когда у «Зенита» всего лишь на три очка больше, чем у «Динамо»?.. Когда команда выигрывает 28 игр из 30, а эти две ещё играет вничью — вот это доминирование. Никакого доминирования у «Зенита» в России нет. В этом сезоне они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру. Петербуржцы сильнее по составу? Здесь могу согласиться. Команда лучше всех сбалансирована, особенно в линии атаки», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В 24 матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 52 очка, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское «Динамо», у которого на три очка меньше. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший в 24 встречах 43 очка.

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