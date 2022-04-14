Почётный президент РФС заявил, что у «Зенита» нет никакого доминирования в России

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался о чемпионской гонке в Российской Премьер-Лиге (РПЛ).
«О каком доминировании можно говорить, когда у «Зенита» всего лишь на три очка больше, чем у «Динамо»?.. Когда команда выигрывает 28 игр из 30, а эти две ещё играет вничью — вот это доминирование. Никакого доминирования у «Зенита» в России нет. В этом сезоне они проигрывали слабым командам, порой показывали невыразительную игру. Петербуржцы сильнее по составу? Здесь могу согласиться. Команда лучше всех сбалансирована, особенно в линии атаки», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
В 24 матчах чемпионата России подопечные Сергея Семака набрали 52 очка, что позволяет им возглавлять турнирную таблицу. На втором месте расположилось московское «Динамо», у которого на три очка меньше. Замыкает тройку московский ЦСКА, набравший в 24 встречах 43 очка.
- 14 апреля 2022
-
18:07
-
17:57
-
17:56
-
17:53
-
17:48
-
17:39
-
17:33
-
17:23
-
17:07
-
16:52
-
16:49
-
16:44
-
16:37
-
16:27
-
16:23
-
16:06
-
15:58
-
15:53
-
15:29
-
15:27
-
15:22
-
15:16
-
14:59
-
14:58
-
14:34
-
14:25
-
14:24
-
14:00
-
13:36
-
13:33
-
13:21
-
13:11
-
12:45
-
12:42
-
12:17