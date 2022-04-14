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«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы
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Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.

Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился полузащитник Кристофер Нкунку. На 70-й минуте на поле появился российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук. Он заменил Жереми Бога. На 87-й минуте Нкунку оформил дубль, реализовав пенальти.

Обслуживала встречу испанская бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра.

Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».

Лига Европы. 1/4 финала. 2-й матч
14 апреля 2022, четверг. 19:45 МСК
Аталанта
Бергамо, Италия
Окончен
0 : 2
РБ Лейпциг
Лейпциг, Германия
0:1 Нкунку – 18'   0:2 Нкунку – 87' (пен)
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