«РБ Лейпциг» Тедеско обыграл «Аталанту» и вышел в полуфинал Лиги Европы

Сегодня, 14 апреля, на стадионе «Джевисс (Атлети Адзурри)» в Бергамо (Италия) в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги Европы сезона-2021/2022 «Аталанта» принимала «РБ Лейпциг». Гости одержали победу – 2:0.



Счёт был открыт в первом тайме. На 18-й минуте отличился полузащитник Кристофер Нкунку. На 70-й минуте на поле появился российский хавбек «Аталанты» Алексей Миранчук. Он заменил Жереми Бога. На 87-й минуте Нкунку оформил дубль, реализовав пенальти.



Обслуживала встречу испанская бригада арбитров, которую возглавлял Матеу Лаос. Ему помогали ассистенты Пау Себрьян и Роберто дель Паломар. Резервный рефери – Хосе Луис Мунуэра.



Напомним, в первом матче четвертьфинальной стадии Лиги Европы «Лейпциг» и «Аталанта» сыграли вничью, счёт — 1:1. Таким образом, по сумме двух матчей в следующую стадию вышел «РБ Лейпциг». В полуфинале подопечные Доменико Тедеско сыграют с победителем пары «Брага» — «Рейнджерс».