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«Динамо» — «Ахмат». Платная прямая трансляция
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Сандро Шварц прокомментировал выбор стартового состава на игру с «Ахматом»

Сандро Шварц прокомментировал выбор стартового состава на игру с «Ахматом»
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Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от игры с «Ахматом».

«Сегодня очень важная дата, и мы полностью сфокусированы на игре. Мы хотим подарить нашим болельщикам хорошую игру и три очка. Мы не думаем об игре первого круга, это всё-таки разные матчи. Сейчас соперник выставил немного другую схему.

Нам нужно попытаться показать свою лучшую игру и взять три очка. На прошлой неделе Евгеньев с Сазоновым качественно провели встречу. Но Бальбуэна является нашим основным футболистом, поэтому он сегодня вернулся в стартовый состав», — цитирует игрока пресс-служба клуба.

«Динамо» после 24 матчей в чемпионате России занимает в турнирной таблице второе место с 49 очками, отставая от лидера соревнований «Зенита» на три очка. «Ахмат» расположился на восьмой позиции с 32 очками.

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