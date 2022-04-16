Гаврилов: Каттани? Кто это? Мы даже не знаем, кто такой Ваноли

Бывший футболист «Спартака» Юрий Гаврилов прокомментировал слова спортивного директора красно-белых Луки Каттани, который заявил, что не знает «Зенит».
«Каттани? Кто это вообще такой? Какой спортивный директор какого «Спартака»? Даже не слышал фамилию такую с его назначения. Не знает «Зенит»? Как и мы ничего не знаем о Каттани. Мы даже не знаем, кто такой Ваноли! Каттани везде как мячик гоняют: то в «Челси», то в «ПСЖ», то теперь в «Спартаке». Затесались каким-то образом», — сказал Гаврилов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Напомним, «Спартак» в 24 матчах набрал 30 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Возглавляет таблицу санкт-петербургский «Зенит», набравший 52 очка.
- 16 апреля 2022
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