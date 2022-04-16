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Арбитр Федотов: момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное

Арбитр Федотов: момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное
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Российский арбитр Игорь Федотов поделился мнением о судейском решении в матче 25-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Урал» (1:0, 49-я минута).

«Момент с пенальти в ворота «Урала» простой, решение верное. Кузьмичёв попал локтем Сергееву в лицо, тут ещё и жёлтая карточка. Почему Мешков не заметил нарушение сам? Судьям, видимо, сказали не замечать такие эпизоды, чтобы показать важность VAR. 11-метровый-то очевидный», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, «Зенит» получил право на пенальти, к мячу подошёл бразилец Клаудиньо, который и открыл счёт в матче. Первый удар отразил вратарь, но полузащитник оказался самым расторопным на добивании и отправил мяч в ворота.

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