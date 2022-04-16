Ваноли: Бакаев для «Спартака» такой же важный игрок, как и Джикия с Черновым

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли высказался о пользе, которую команде приносят те или иные игроки. Сегодня, 16 апреля, «Спартак» в матче 25-го тура РПЛ сыграл вничью с «Рубином». Встреча закончилась со счётом 1:1.



«По Промесу отслеживаем состояние каждый день. У Мозеса, как я думаю, ничего серьёзного.



Неоднократно говорил, что все игроки у нас важные и основные. Бакаев важный для нас игрок. Но вы не видите других вещей. Сегодня хорошо сыграл Пруцев. Я вижу прогресс. Мы работаем, почти у всех прогресс. Но мы играем за «Спартак», мы должны побеждать. Бакаев такой же важный игрок, как Джикия, как и Чернов. Надо видеть всё остальное», — передаёт слова Ваноли корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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