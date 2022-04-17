Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали Погба во время матча. Француз ответил

Болельщики «Манчестер Юнайтед» освистывали нападающего клуба Поль Погба во время матча 33-го тура чемпионата Англии с «Норвич Сити», сообщает Sport.es.
В ответ на это французский нападающий приложил руку к уху.
«Манчестер Юнайтед» на стадионе «Олд Траффорд» обыграл «Норвич» со счётом 3:2. Хет-триком в этой встрече отличился Криштиану Роналду.
Напомним, Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» в 2016 году. Сумма трансфера составила € 100 млн. В нынешнем сезоне 29-летний француз принял участие в 19 матчах в чемпионате Англии, забив один гол и отдав девять результативных передач.
«Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице АПЛ. «Норвич Сити» (21) — на последнем, 20-м месте. Лидером соревнований и действующим чемпионом страны является «Манчестер Сити» (74).
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