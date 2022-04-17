Райт: без Роналду «Манчестер Юнайтед» не был бы и близко к нынешнему месту в таблице АПЛ

Бывший нападающий «Арсенала» и сборной Англии Иан Райт высоко оценил роль Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед».

«Если бы у «Манчестер Юнайтед» не было Криштиану Роналду, то клуб и близко не занимал бы нынешнее место в таблице АПЛ. За это Роналду и платят. Он просто потрясающий.

Победа «МЮ» над «Норвичем»? Мы говорим о команде из нижней части таблицы, но даже она забила «Юнайтед» два гола. «Норвич» был способен и дальше бороться. Если «МЮ» сыграет так в матче с «Ливерпулем», то будет тотально разбит», — приводит слова Райта Daily Mail.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» набрал 54 очка в 32 встречах и занимает пятое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022, отставая от лидера на 20 очков.