«Манчестер Юнайтед» должен попасть в Лигу чемпионов, чтобы подписать хавбека «РБ Лейпциг»

Английский «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника немецкого «РБ Лейпциг» Кристофера Нкунку. Об этом сообщает Sport Bild.
По сведениям источника, в летнее трансферное окно Нкунку будет выбирать новый клуб среди множества команд и в «Манчестер Юнайтед» уверены, что участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне поможет им выиграть эту гонку.
Ранее сообщалось, что 63-летний Ральф Рангник, который возглавил команду в декабре 2021 года, сразу же запросил у селекционной службы отчёт по полузащитнику «РБ Лейпциг» Кристоферу Нкунку. Сообщается, что ответ от скаутов стал для Рангника разочаровывающим. Селекционная служба не смогла составить отчёт по французскому хавбеку.
В нынешнем сезоне 24-летний Нкунку в 44 матчах во всех турнирах забил 30 голов и отдал 19 результативных передач. Ранее полузащитник выступал в составе «ПСЖ», воспитанником которого и является. Он перешёл из французской команды в «РБ Лейпциг» летом 2019 года за € 13 млн.
- 19 апреля 2022
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