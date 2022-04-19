«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» в домашнем матче АПЛ, Салах оформил дубль

В матче 30-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 «Ливерпуль» принимал «Манчестер Юнайтед». Встреча прошла на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась победой хозяев со счётом 4:0.



На пятой минуте встречи счёт открыл нападающий «Ливерпуля» Луис Диас. Результативную передачу отдал форвард Мохамед Салах. На 22-й минуте Салах упрочил преимущество хозяев, забив гол после передачи нападающего мерсисайдцев Садио Мане. На 68-й минуте Мане довёл счёт до разгромного. Голевую передачу отдал автор первого гола Диас. На 87-й минуте Салах оформил дубль и установил итоговый счёт встречи.

«Ливерпуль» набрал 76 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (54) — на шестом месте. В тройку лидеров соревнований входят «Манчестер Сити» (74) и «Челси» (62).