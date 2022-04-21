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Мостовой: зачем женщинам-арбитрам лезть в РПЛ? Есть женский футбол — пусть там судят

Мостовой: зачем женщинам-арбитрам лезть в РПЛ? Есть женский футбол — пусть там судят
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Российский специалист Александр Мостовой оценил идею супруги владельца «Спартака» Леонида Федуна Заремы Салиховой привлекать женщин-арбитров на матчи Российской Премьер-Лиги.

«Я против. Зачем женщинам лезть туда? У женщин есть свои виды спорта — пускай они занимаются ими. Я понимаю, что где-то там в Европе показывают: одна, вторая. Есть женский футбол, пускай там судят. У нас своим мужчинам места не хватает, чтобы нормально судить. Зачем это?» — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, 41-летняя российская рефери Анастасия Пустовойтова не была включена в список арбитров, которые обслужат игры европейского первенства. При этом в список арбитров включили украинку Екатерину Монзуль. Пустовойтова вошла в тройку лучших женщин-арбитров по итогам 2021 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS).

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